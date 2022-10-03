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Сбежавшего заключенного поймали в день его рождения

В США заключенного поймали в день его рождения после побега из тюрьмы

Фото: Jessica Hill / AP Photo

В США 31-летнего заключенного Форенза Мерфи поймали после побега из тюрьмы, когда он праздновал свой день рождения. Об этом сообщает New York Post.

8 августа Мерфи сбежал из исправительного центра в штате Коннектикут, где отбывал четырехлетний срок по обвинению в грабеже. Его не удавалось задержать более месяца.

Сотрудники правоохранительных органов смогли найти беглеца лишь после того, как получили информацию, что он отмечает день рождения в доме родственника в штате Джорджия.

Днем 1 октября Мерфи задержали и вернули в тюрьму. Ожидается, что ему будут предъявлены дополнительные обвинения.

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывшая тюремная надзирательница избежала лишения свободы после того, как влюбилась в осужденного за убийство и помогла ему сбежать. Женщину приговорили к 18-месячному условному лишению свободы.

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Алиса Удовик
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