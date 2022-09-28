Надзирательница помогла возлюбленному сбежать из тюрьмы

В Великобритании бывшая надзирательница влюбилась в осужденного и помогла ему сбежать

В Великобритании бывшая тюремная надзирательница избежала лишения свободы после того, как влюбилась в осужденного за убийство и помогла ему сбежать. Об этом сообщает Daily Mail.

Стивен Арчер был приговорен к пожизненному заключению за совершенное в 1995 году убийство. В тюрьме в графстве Дербишир он познакомился с надзирательницей по имени Джейн. Позже женщина взяла его фамилию, хотя пара не регистрировала брак.

В 2019 году Джейн помогла возлюбленному сбежать. Она встретила его у ворот тюрьмы и отвезла в город Фолкстон. После ночи в отеле женщина купила возлюбленному мобильный телефон, а затем уехала в Ротерем. Спустя девять дней она вернулась в Фолксон. Пара на автомобиле направилась в сторону Манчестера, но на трассе М6 машину остановила полиция. Арчера вернули в тюрьму.

Первоначально бывшая надзирательница утверждала, что не имела никакого отношения к побегу, однако судья не поверил в эту версию. В ходе оглашения приговора сообщалось, что Джейн отвезла Арчера домой, где он на время «залег на дно». После того как он позвонил ей, чтобы она забрала его, Джейн сделала это.

Адвокат Крис Брюин заявил, что Арчер манипулировал его клиенткой и эмоционально шантажировал ее. «Она утверждает, что планировала отвезти Арчера в Манчестер. Там он планировал сдаться в надежде на то, что его отправят в другую тюрьму, поближе к месту жительства его семьи. Она сожалеет о содеянном», — отметил он.

Джейн Арчер приговорили к18-месячному условному лишению свободы. В рамках испытательного срока суд назначил женщине 200 часов общественных работ и реабилитационный курс.

Ранее сообщалось, что в США замдиректора тюрьмы сбежала вместе заключенным, обвиняемым в убийстве. Удалось обнаружить лишь личную рацию надзирательницы, рацию департамента шерифа, находившуюся в машине, и наручники.