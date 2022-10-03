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На фасаде «Останкино» вновь появилось нецензурное обращение к Пугачевой

На фасаде «Останкино» вновь появилось нецензурное обращение в адрес певицы Пугачевой

Кадр: Telegram-канал «Starhit.ru»

На фасаде «Останкино» вновь появилось нецензурное обращение в адрес эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщается в Telegram-канале StarHit.

Неизвестные разместили на здании послание исполнительнице с вопросом о том, зачем она возвращалась в Россию: «Алла, так ***** (зачем — прим. «Ленты.ру») ты вообще приезжала?»

Обращение появилось после того, как стало известно, что Пугачева вновь покинула страну. Певица улетела в Израиль, не купив обратного билета. После отъезда артистка выставила на продажу особняк в Подмосковье.

В конце мая неизвестные разместили похожую видеопроекцию на здании «Останкино», состоящую из нецензурных слов, которая была посвящена Пугачевой. «Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты всех тут *******», — написали недоброжелатели звезды.

В начале сентября на фасаде здания вновь появилось нецензурное обращение в адрес певицы. Неизвестные разместили сообщение с вопросом артистке о том, где она оставила своего супруга Максима Галкина.

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Анастасия Астахова
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