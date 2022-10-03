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В США обеспокоились реакцией России на взрывы на «Северном потоке»

National Review: если США причастны к взрывам на «Северном потоке», Россия может ответить

Фото: Danish Defense Ministry/ Globallookpress.com

В США обеспокоились реакцией России на взрывы на обеих нитках газопровода «Северный поток». По мнению обозревателя издания National Review Майкла Догерти, если будет доказано, что к случившемуся причастен Вашингтон, может последовать ответ российского президента Владимира Путина.

Автор статьи привел ряд мнений о том, кто виноват в происшествии на трубопроводах, однако пришел к выводу, что для Москвы нет смысла выводить из строя собственную инфраструктуру. Напротив, ей было бы выгодно поддерживать надежду Европы на возобновление поставок топлива в прежних объемах.

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США, по словам обозревателя, вполне могут быть причастны к взрывам. Если это будет доказано, то ситуация может серьезно осложнить отношения Вашингтона с союзниками по НАТО, в первую очередь с Германией, и привести к краху Североатлантического альянса.

«Я думаю, что еще более серьезным и непосредственным недостатком участия США во взрыве является то, что это может заставить Путина начать относиться к Соединенным Штатам как к полноправной воюющей стороне и начать атаковать нашу инфраструктуру», — резюмировал Догерти.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что госсекретарь США Энтони Блинкен открыто заявил о мотивах США и НАТО уничтожить газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2». В качестве подтверждения своих слов она привела цитаты из выступления Блинкена на встрече с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

26 сентября на «Северных потоках» произошли взрывы. Четыре утечки зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. Оператор газопроводов компания Nord Stream заявила о беспрецедентных разрушениях. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что поврежденные трубопроводы технически можно будет отремонтировать, но на это потребуется много времени и средств. По его словам, Москва намерена разобраться, кто виноват в саботаже. Он добавил, что предварительно в этом заинтересованы США, Украина и Польша.

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Марина Совина
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