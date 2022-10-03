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В МИД рассказали об открытом заявлении США о мотивах уничтожить «Северный поток»

Захарова: Блинкен открыто рассказал о мотивах США и НАТО уничтожить «Северные потоки»
Сюжет«Северный поток-2»:
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале рассказала, что госсекретарь США Энтони Блинкен открыто заявил о мотивах США и НАТО уничтожить газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

«Блинкен открыто, не стесняясь, рассказал о наличии у США и их партнеров по НАТО мотивов для уничтожения газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2"», — подчеркнула дипломат.

В качестве подтверждения своих слов она привела цитаты из выступления Блинкена на встрече с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Госсекретарь отмечал, что на тот момент газопроводы не качали газ в Европу, «Северный поток-2» не был введен в эксплуатацию, а «Северный поток-1» останавливали на несколько недель, поскольку Россия «использует энергию в качестве оружия».

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Захарова подчеркнула, что Москва никогда не использовала энергию в качестве оружия и в течение 50 лет поставляла топливо европейским странам, в то время как Вашингтон продолжает манипулировать этой темой.

Представитель МИД также привела слова госсекретаря о том, что США теперь являются ведущим поставщиком сжиженного природного газа в Европу, позволяя компенсировать любые потери в энергоресурсах на фоне конфликта на Украине.

«А вот и мотив. Только Украина здесь ни при чем. Если её и вспоминать в контексте энергоинтересов США, то надо говорить о том, что под давлением американских чиновников киевские политики постоянно ставили российской стороне условия на грани шантажа по транзиту газа», — резюмировала Захарова.

26 сентября на «Северных потоках» произошли взрывы. Четыре утечки зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. Оператор газопроводов компания Nord Stream заявила о беспрецедентных разрушениях. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что поврежденные трубопроводы технически можно будет отремонтировать, но на это потребуется много времени и средств. По его словам, Москва намерена разобраться, кто виноват в саботаже. Он добавил, что предварительно в этом заинтересованы США, Украина и Польша.

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Марина Совина
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