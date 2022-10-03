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Судно-спасатель задействовали на месте аварий на «Северных потоках»

SVT: на месте ЧП на «Северных потоках» работает судно-спасатель подводных лодок HMS Belos

Фото: Tojti / Wikimedia

Швеция задействовала судно-спасатель подводных лодок HMS Belos в проведении работ на месте ЧП на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщает шведская телекомпания SVT.

Представитель Военно-морских сил (ВМС) Швеции Джимми Адамссон заявил, что HMS Belos предназначен для спасения людей с подводных лодок и для проведения передовых водолазных миссий, судно оснащено специальным оборудованием, а его экипаж включает команду профессиональных дайверов.

«Береговая охрана ведет работу. Но мы также находимся там и оказываем поддержку, предоставляя разные корабли и суда. Мы не будем комментировать, сколько и какие именно корабли там находятся, но мы можем раскрыть, что на месте работает корабль HMS Belos», — отметил он.

Адамссон не пояснил, для каких целей данное судно задействовали на месте аварий на «Северных потоках».

Ранее сообщалось, что корабль ВМС Швеции находился в районе газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море за несколько дней до взрывов, которые привели к утечке газа. 22 сентября судно находилось на северной локации, где позже были обнаружены три утечки. Позже передатчики, показывающие местоположение корабля, были отключены. Они снова заработали, когда судно появилось в южном районе, где впоследствии была обнаружена еще одна утечка газа.

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Варвара Кошечкина
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