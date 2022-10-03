Dagens Nyheter: ВМС Швеции посетили район «Северных потоков» за несколько дней до взрывов

Корабль Военно-морских сил (ВМС) Швеции находился в районе газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море за несколько дней до взрывов, которые привели к утечке газа. Об этом сообщает одна из ведущих ежедневных газет страны Dagens Nyheter.

Издание использовало коммерческий сервис для отслеживания движения судов при помощи передатчиков, показывающих местоположение корабля. Отмечается, что 22 сентября судно находилось на северной локации, где позже были обнаружены три утечки.

По данным газеты, позже передатчики были отключены. Они снова заработали, когда судно появилось в южном районе, где впоследствии была обнаружена еще одна утечка газа.

ВМС Швеции подтвердили, что судно находилось в этом районе и осуществляло «морское наблюдение», но отказались комментировать цель, сославшись на строгую конфиденциальность. «Наши операции на море подлежат особому секрету в связи с различными событиями и глобальной ситуацией. Поэтому мы не слишком много рассказываем о том, что делаем», — сказал Джимми Адамссон, начальник связи военно-морских сил.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что ФРГ сформирует совместную следственную группу с Данией и Швецией для расследования инцидентов на «Северных потоках». В интервью газете Bild am Sonntag Фазер отметила, что имеющиеся данные свидетельствуют в пользу версии об «актах диверсии». Германия «очень тесно сотрудничает с Данией и Швецией» для выяснения причин произошедшего ЧП, подчеркнула глава МВД ФРГ.