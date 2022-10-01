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Три страны Евросоюза проведут расследование инцидентов на «Северных потоках»

Barron's: ФРГ, Дания и Швеция сформируют группу для расследования ЧП на «Северных потоках»
Нэнси Фезер

Нэнси Фезер. Фото: Annegret Hilse/ Reuters

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что ФРГ сформирует совместную следственную группу с Данией и Швецией для расследования инцидентов на «Северных потоках». Об этом сообщает газета Barron's.

В интервью газете Bild am Sonntag Фазер отметила, что имеющиеся данные свидетельствуют в пользу версии об «актах диверсии». Германия «очень тесно сотрудничает с Данией и Швецией» для выяснения причин произошедшего ЧП, подчеркнула глава МВД ФРГ.

«Мы хотим сформировать Joint Investigation Team — совместную следственную группу в соответствии с законодательством Евросоюза, в которую все три страны направят следователей», — сообщила Фезер. Сейчас, по словам политика, Германия совместно с Польшей, Данией и Швецией проводит в море патрулирование, в котором задействованы силы и корабли германской федеральной полиции.

Ранее Дания и Швеция в письме ООН заявили, что утечки на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» могут негативно воздействовать на климат. Повреждения на трех участках газопроводов были зафиксированы 26 сентября.

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Юлия Мискевич
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