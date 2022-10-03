В Кремле назвали одну из причин спецоперации на Украине

Песков назвал одной из причин спецоперации ориентацию Украины на вступление в НАТО

Ориентация Украины на вступление в НАТО и подтверждение ее будущего членства в альянсе стали одной из причин специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь президента России также отметил, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией вокруг попыток Украины вступить в НАТО.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ускоренном режиме подаст заявку в альянс. В своем обращении он подчеркнул, что де-факто страна «уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Украина не может быть принята в альянс прямо сейчас. Позднее постоянный представитель ФРГ при НАТО Рюдигер Кениг объяснил, что вступление Киева в организацию грозит развитием большой войны — участниками этого конфликта станут 30 государств.