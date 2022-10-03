В России высказались о мирном договоре с Японией

Депутат Чепа заявил о необходимости подписания мирного договора между Россией и Японией

Мирный договор между Россией и Японией обязательно надо подписывать, но сейчас это невозможно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония сохранит курс на урегулирование территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, несмотря на кризис на Украине и последовавшее ухудшение отношений между Москвой и Токио.

Япония не хочет подписывать мирный договор, потому что таким образом она должна признать все подписанные ранее договоры и тем самым официально признать российскими так называемые северные территории, объяснил Чепа. Тем не менее он отметил, что в сегодняшней ситуации Япония понимает, что необходимо приходить к какому-то соглашению, так как страдают японские компании. «Мы это видим по "Сахалину-1", по "Сахалину-2", где им были даны невидимые преференции, беспрецедентные просто. Я считаю, что такие не нужно было давать», — отметил депутат.

Японцы много теряют. Заводить вопрос в тупик они тоже не хотят, поэтому, естественно, мирный договор подписывать надо. Но здесь, как говорят, мячик на их стороне. Мы готовы обсуждать условия подписания этого договора, и японцы с их азиатской хитростью быстрее европейцев доходят до того, что переговоры нужны, а вопрос диктата санкций ни к чему не приведет Алексей Чепа депутат Госдумы

26 сентября сотрудники ФСБ в Приморском крае с поличным задержали японского консула Мотоки Тацунори. Сообщалось, что он пытался за деньги получить данные ограниченного распространения о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. Однако вскоре стало известно, что дипломат вернется на родину.

