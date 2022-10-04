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В Госдуме отреагировали на высказывания Пугачевой о критике в ее адрес

Депутат Госдумы Морозов призвал пожалеть Пугачеву из-за высказываний о критике в ее адрес

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Депутат Государственной Думы Олег Морозов отреагировал на высказывания эстрадной певицы Аллы Пугачевой о критике в ее адрес. Своим мнением политический деятель поделился в Telegram-канале.

Морозов опубликовал слова исполнительницы о том, что ее радует ненависть со стороны людей, которых «она не могла терпеть», а также призвал пожалеть артистку, «как принято в русском характере жалеть любого потерянного человека».

«Странная логика. Никакой ненависти к Алле Борисовне лично у меня нет. Думаю, что это чувство не присутствует и у подавляющего большинства российских граждан. Здоровья ей и личного счастья! И пожелание лучше чувствовать людей, которые некогда подпитывали ее талант своей любовью», — отметил депутат Госдумы.

Депутат Госдумы также прокомментировал слова певицы о том, что критикующие ее люди «были холопами, а стали рабами». «Вот она как про нас! В смысле все, кто ей хлопал? Кто стирал ладони в аплодисментах? Дарил тонны цветов? Искренне любил? Все рабы? То есть она жила за счет любви быдла и рабов? Слышит ли себя наша примадонна?» — задался он вопросом.

18 сентября Пугачева попросила в соцсетях признать ее иноагентом вслед за супругом, ведущим Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов.

Позже появилась информация, что артистка покинула Россию. Певица улетела в Израиль, не купив обратного билета.

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Анастасия Астахова
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