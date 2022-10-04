Будущие родители провели вечеринку по раскрытию пола ребенка и нарушили закон

The Washington Post: в Бразилии пара вылила краску в водопад и узнала пол будущего ребенка

Будущие родители узнали пол ребенка и нарушили закон Бразилии, сообщает The Washington Post.

Пара решила провести необычную вечеринку по раскрытию пола будущего ребенка в бразильском штате Мату-Гросу. Они попросили организатора события узнать пол ребенка и купить краску соответствующего цвета, а затем вылить ее в водопад Cachoeira Queima-Pé, где проходило торжественное событие. «Это мальчик!» — радостно кричат родственники и гости будущих родителей на видео, которое было опубликовано в социальной сети. Однако бразильцы, увидевшие ролик, осудили пару.

Оказалось, что супруги нарушили федеральный закон Бразилии об охране окружающей среды. К водопаду была направлена группа специалистов для анализа нанесенного ущерба. Представители агентства по охране окружающей среды штата Мату-Гросу сообщили, что не обнаружили «никаких изменений в физических параметрах воды, таких как цвет и другие, и никаких следов гибели рыбы».

Несмотря на это, паре может быть выписан штраф в размере от пяти тысяч бразильских реалов (56 тысяч рублей) до 50 тысяч бразильских реалов (562 тысячи рублей), в зависимости от последствий для здоровья человека, смертности животных и разрушения биоразнообразия.

Агентство по охране окружающей среды сообщило, что организатор вечеринки сказал, что не знал о наличии химических веществ в краске, и возложил вину на одного из родственников. Позже члена семьи удалось идентифицировать, и представители агентства вызвали его для предъявления обвинений.

Ранее сообщалось, что в Мексике два человека погибли во время вечеринки, на которой планировалось объявить пол нерожденного ребенка. Небольшой самолет пролетел над гостями, выпустил облако розового дыма, а после этого на глазах собравшихся упал в море.

