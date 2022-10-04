Генсек НАТО осудил запуск КНДР баллистической ракеты

Генсек НАТО Столтенберг назвал ракетные испытания КНДР нарушением резолюции Совбеза ООН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter осудил запуск КНДР баллистической ракеты.

Генсек назвал ракетные испытания Северной Кореи опасными и дестабилизирующими и подчеркнул, что они нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. По мнению Столтенберга, властям КНДР необходимо отказаться от ядерного оружия и заняться дипломатией.

Выпущенная Северной Кореей баллистическая ракета совершила полет над территорией Японии и приводнилась в Тихом океане. По информации местного телеканала TV Asahi и его источников в правительстве, снаряд упал в 3000 километров от Японии. Точное место падения остается неизвестным.

По мнению политолога Андрея Губина, выпущенная ракета не была направлена на устрашение Японии. Он подчеркнул, что вероятность военного конфликта между Токио и Пхеньяном крайне мала.