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В российском регионе проверят отправлявшие повестки умершим военкоматы

В Дагестане проверят военкоматы, которые отправляли повестки умершим и инвалидам
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Дагестане проверят работу военных комиссариатов, которые отправляли повестки умершим и инвалидам. Соответствующее поручение дал глава российского региона Сергей Меликов, пишет РИА Новости.

«Сергей Меликов поручил дать юридическую оценку работе военных комиссаров в районах и городах, где повестки приходили на адреса тех, кто умер, и инвалидов», — приводит агентство сообщение пресс-службы главы республики.

По словам властей, речь идет о случаях, когда данные находящихся в резерве не были вовремя обновлены, что повлекло ошибки при составлении списков на частичную мобилизацию. Меликов назвал эти факты вопиющими и добавил, что «невозможно себе представить, что испытывает семья, получая такую повестку».

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Прокурор Дагестана Алексей Ежов пообещал проверить каждый факт индивидуально, а также сообщил о создании группы по рассмотрениям обращений от граждан по ошибкам в ходе частичной мобилизации.

29 сентября президент России Владимир Путин потребовал разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации, и впредь их не допускать. Глава государства отметил, что каждый конкретный случай должен рассматриваться отдельно.

О начале в стране частичной мобилизации Владимир Путин сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Отмечается, что в рамках мобилизации будет задействовано около 300 тысяч россиян, что чуть более одного процента от общего мобилизационного резерва страны.

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Никита Абрамов
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