Роднина оценила повторный уход Трусовой от Тутберидзе

Ирина Роднина назвала повторный уход Трусовой из группы Тутберидзе капризом спортсменки

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила повторный уход фигуристки Александры Трусовой из группы тренера Этери Тутберидзе. Ее слова приводит РИА Новости.

«Она показывает свой каприз уже не первый раз. То, что Трусова устроила на Олимпиаде, затмит любое событие», — заявила Роднина. Она добавила, что смена тренерского штаба и программ — нормальный процесс.

Ранее стали известны подробности перехода Трусовой. Отмечается, что спортсменка прекратила работу с Тутберидзе по собственному желанию. В качестве причины такого решения называется недовольство тяжелым режимом тренировок, из-за чего, по мнению фигуристки, у нее обостряются травмы.

На Олимпийских играх-2022 Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе и заняла второе место. Перед церемонией награждения спортсменка расплакалась и заявила, что не будет забирать свою медаль. Она добавила, что ненавидит фигурное катание.