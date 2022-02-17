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Валиева и Трусова разрыдались после выступления на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристки Валиева и Трусова разрыдались после выступления на Олимпиаде

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова разрыдались после выступления на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Видео появилось в Telegram-канале издания Baza.

На ролике видно, что Валиева молча плачет на плече у тренера. В этом момент Трусова кричит, что ненавидит фигурное катание и не выйдет на церемонию награждения.

Ранее 17 февраля россиянка Анна Щербакова выиграла олимпийское золото, набрав в общей сложности 255,95 балла. На втором месте расположилась Трусова, набравшая 251,73 балла. Она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. Выступавшая последней Валиева дважды упала и допустила несколько ошибок, набрав 141,93 балла. При этом она лидировала после короткой программы.

Валиева стала участницей допинг-скандала во время Олимпиады в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой участвовать в Играх.

Анастасия Борисова
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