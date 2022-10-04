Россиянин прикинулся мобилизованным и обокрал сиделку выдуманной матери

SHOT: в Москве мошенник прикинулся мобилизованным и обокрал сиделку для выдуманной матери

Житель Москвы прикинулся, что его мобилизуют для участия в специальной военной операции на Украине, а потом обокрал сиделку, нанятую для выдуманной пожилой матери. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Россиянин разместил вакансию на сайте объявлений по поиску работы, обещая потенциальной сиделке зарплату 60 тысяч рублей в месяц. На предложение откликнулась безработная женщина, вдобавок к обещанной сумме мошенник пообещал ежемесячно высылать ей по 25 тысяч рублей на текущие расходы. Мужчина отправил ей фото паспорта и заявил, что его призывают по мобилизации, объяснив, что он ищет помощницу для своей больной матери с межпозвоночной грыжей.

Нанятая соискательница позвонила по номеру, оставленному мошенником — трубку взяла женщина, которая назвала себя Аллой Борисовной, и подтвердила, что ей требуется помощь сиделки. В качестве первой задачи няню попросили встретить женщину дома после больницы.

Сразу после их разговора наниматель отправил сиделке смс от лица банка, в котором говорилось, что на ее счет зачислены 25 тысяч. Сообщение было отправлено с обычного номера телефона, на что пострадавшая не обратила внимания. Мошенник убедил няню, что боится остаться без связи на фронте и попросил положить десять тысяч ему на телефон. Оставшуюся сумму он предложил потратить на нужды матери.

«Потом он попросил подключить его номер к моей карте, и я тоже, почему-то не задумываясь, сразу подключила», — рассказала сиделка.

Женщина перевела злоумышленнику деньги, не проверив баланс на карте, а когда приехала по указанному адресу, чтобы встретить мать москвича, выяснилось, что квартиры Аллы Борисовны не существует, как и ее самой. Москвич оказался мошенником, объявленным в федеральный розыск.

Это не первый случай наживы мошенников на объявленной 21 сентября частичной мобилизации. Так, москвича, пытавшегося заказать бронежилет для своего мобилизованного друга, обманули на 60 тысяч рублей. Эксперт Infosecurity a Softline Company Константин Мельников заявлял, что злоумышленники стали выманивать деньги у россиян с помощью фейковых сайтов, обещающих мобилизационные выплаты.