Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач предупредила об опасности употребления валерьянки

Врач Татьяна Романенко: валериана грозит изжогой и снижением давления

Фото: Shutterstock

Употребление валерианы может грозить расстройством пищеварения, снижением давления и изжогой, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко. Об опасности употребления валерьянки она рассказала в беседе с «Москвой 24».

Она напомнила, что валериана может вызвать аллергию. Кроме того, она способна привести к снижению артериального давления, предупредила Романенко. «Любое обострение желудочно-кишечного заболевания, то есть колит, гастрит, всегда может быть относительным противопоказанием для применения валерианы. Потому что это может провоцировать послабление стула или, наоборот, вызвать запор», — добавила врач.

Также, продолжила Романенко, передозировка препаратом может спровоцировать выраженную сонливость, слабость, брадикардию, расслабление гладкой мускулатуры, ведущее к поносу или запору. «Может повыситься секреторная активность желудочно-кишечного тракта, то есть может появиться изжога», — предостерегла терапевт.

Материалы по теме:
«Американские онкологи были поражены увиденным» СССР совершил революцию в борьбе с раком. Почему построенная Союзом система рухнула?
«Американские онкологи были поражены увиденным»СССР совершил революцию в борьбе с раком. Почему построенная Союзом система рухнула?
31 марта 2021
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017

Наконец, заключила специалист, в результате передозировки вместо успокаивающего может наблюдаться обратный эффект — повышенная нервная возбудимость.

Ранее главный онколог, генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн предупредил о влиянии некоторых БАДов на развитие онкологических заболеваний. Он рассказал, что употребление бета-каротина в качестве добавки к пище связали с развитием некоторых видов рака.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Илон Маск снова захотел купить Twitter
«Обычную» бабушкину вазу продали на аукционе за 447 миллионов рублей
Байден заявил Зеленскому о выделении 625 миллионов на военную помощь Украине
МИД России вызвал посла Казахстана
В России создадут новые станции системы предупреждения о ракетном нападении
ЕС пригрозил Ирану санкциями
ОПЕК+ задумалась о резком сокращении добычи нефти
Греция и Кипр сняли возражения против потолка цен на российскую нефть
Стал известен процент доверяющих итогам референдумов россиян
Оператор «Северного потока-2» назвал сроки обследования газопровода
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.