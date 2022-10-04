На границе с ЕС в российском регионе развернули призывные пункты

В Псковской области на границе с Евросоюзом развернули мобильные призывные пункты

В Псковской области на границе с Евросоюзом развернули мобильные призывные пункты. Об этом заявил губернатор российского региона Михаил Ведерников в Telegram-канале.

По его словам, на границе с ЕС много людей. Есть те, кто пытается вывести из страны валюту сверх установленных норм и запрещенные товары. Также границу пытаются пересечь люди призывного возраста, подчеркнул глава региона.

«Пограничной службой, МЧС, местными администрациями уже сделано все необходимое: усилены смены, развернуты мобильные призывные пункты, обеспечены санитарные условия, проведена работа с руководством заправок и придорожных кафе. Но наплыв людей очень большой», — написал он.

Псковская область на западе граничит с Эстонией и Латвией.

Ранее стало известно, что россиянам, подлежащим призыву, начали вручать повестки в мобильном призывном пункте в Астраханской области на границе с Казахстаном. Повестки там получают все россияне, которые состоят на воинском учете.