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Тарасова оценила перспективы Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода»

Татьяна Тарасова заявила, что Загитова справится с ролью ведущей «Ледникового периода»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила перспективы фигуристки Алины Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода». Ее цитирует Legalbet.

Специалист заявила, что Загитова успешно справится. «Не вижу в этом ничего плохого. Было бы лучше для Загитовой продолжать спортивные выступления? С чего вы это взяли?» — заметила Тарасова.

В августе спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале высмеял речь Загитовой на ледовом шоу Татьяны Навки. «Над техничной техникой речистой речи и мастерским мастерством эфирного выступления в эфире или публичного выступления перед публикой Загитовой нужно работать...» — написал журналист.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в программе «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В ее активе также золото чемпионатов мира и Европы.

Андрей Стрельцов
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