Depeche Mode анонсировала новый альбом и мировое турне

Группа Depeche Mode выпустит новый альбом в 2023 году и отправится в мировое турне

Британская музыкальная группа Depeche Mode анонсировала на весну 2023 года выпуск нового, 15-го студийного альбома Memento Mori и первое за пять лет мировое турне в его поддержку, при этом Россия в списке стран отсутствует. Об этом сообщается на сайте коллектива.

19-й тур группы начнется 23 марта в США и Канаде — Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго и Торонто. Затем музыканты отправятся в Европу, где их концерты пройдут на стадионах в Берлине, Лондоне и Милане.

Альбом «Memento Mori» (в переводе с латинского — «помни о смерти)» станет 15-м по счету и будет продолжением выпущенного в 2017 году альбома «Spirit». По мнению солиста группы Дейва Гаана, сооснователю коллектива Энди Флетчеру, умершему в мае 2022 года, новый альбом бы понравился.

«Мы начали работу над этим проектом в начале пандемии [коронавируса], и на темы [альбома] мы были непосредственно вдохновлены этим временем. После смерти Флетча мы решили продолжить, потому что мы уверены, что это именно то, чего бы он хотел, и это действительно придало проекту дополнительный смысл», — рассказал автор, гитарист и клавишник Мартин Гор.

26 мая один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер умер в возрасте 60 лет.