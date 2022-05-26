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Умер британский музыкант Энди Флетчер

Умер один из основателей британской группы Depeche Mode Энди Флетчер
Энди Флетчер

Энди Флетчер. Фото: Alessandro Bosio / Globallookpress.com

Один из основателей британской группы Depeche Mode Энди Флетчер умер в возрасте 60 лет, передает RTE со ссылкой на официальное заявление коллектива.

Члены группы выразили соболезнования родственникам умершего. «Мы потрясены и полны печали в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и коллеги. У Флетчера было настоящее золотое сердце, и он всегда был рядом, когда требовалась поддержка, беседа, хороший смех. Наши сердца с его семьей в это трудное время», — говорится в сообщении.

Причина смерти музыканта-клавишника не раскрывается.

В конце 1970-х Энди Флетчер и его школьный друг Винс Кларк создали музыкальную группу No Romance in China. В 1980-м бас-гитарист познакомился с Мартином Гором. Трио преобразовалось в новую группу Composition of Sound. После того, как к ним присоединился Дэвид Гаан, группа стала называться Depeche Mode.

Ранее сообщалось о смерти американского актера и продюсера Рэя Лиотта.

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Марина Совина
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