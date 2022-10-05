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Объяснена возросшая военная активность Северной Кореи

WP: запусками ракет КНДР стремится напомнить миру о своей значимости

Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея стремится напомнить, что она по-прежнему имеет вес и с ней нужно считаться. Так возросшая военная активность страны и запуски баллистических ракет объясняются в издании The Washington Post (WP).

По мнению научного сотрудника отдела исследований безопасности Японии в Международном институте стратегических исследований Роберта Уорда, КНДР на фоне усиления конкуренции между США и Китаем, а также позицией нового правительства Южной Кореи стремится воспользоваться нестабильностью в регионе и напомнить миру, сосредоточенному на российско-украинском конфликте, о себе и своем значении.

«Запуск ракеты усиливает угрозу безопасности на западном фланге Японии — Россия на севере, Северная Корея в центре и Китай на юге», — отметил Уорд.

Кроме того, некоторые аналитики вспомнили об обострении напряженности в 2017 году, когда после запуска ракеты над Японией экс-президент США Дональд Трамп угрожал применить «огонь и ярость», если Пхеньян продолжит нагнетать напряженность повторными испытаниями. Они же указали, что Северная Корея, по всей видимости, готовится к первому с сентября 2017 года ядерному испытанию. Согласно спутниковым снимкам и данным разведки, КНДР завершила подготовку к своему седьмому ядерному испытанию и «ждет подходящего политического момента, чтобы нажать на кнопку».

Утром 4 октября Северная Корея в очередной раз выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Ракета совершила полет над территорией Японии и приводнилась в Тихом океане.

Правительство Японии выразило решительный протест КНДР в связи с запуском, заявив, что они нарушают резолюции Совбеза ООН и угрожают безопасности страны и региона.

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Антон Похиляк
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