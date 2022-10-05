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В российском регионе мобилизовали отца четырех несовершеннолетних детей

В Башкортостане мобилизовали отца четырех несовершеннолетних детей

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Республике Башкортостан мобилизовали многодетного россиянина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

40-летний отец четырех несовершеннолетних детей из Нижнеидрисова служил в армии почти 20 лет назад. До призыва в рамках мобилизации мужчина работал комбайнером, а его жена занималась домашним хозяйством. Их старшему ребенку сейчас 12 лет.

После получения повестки житель российского региона явился в военкомат и продемонстрировал свидетельства о рождении четырех детей, подтверждающие их возраст. Несмотря на наличие этих документов, сотрудники комиссариата настояли, чтобы призывник готовился к отправке на полигон 24 сентября. «Показываю, что у меня четверо детей, а они меня даже не слушают: "От службы уклоняешься. Не поедешь — дадим десять лет"», — рассказал мужчина.

По информации издания, сейчас мужчина проходит подготовку на полигоне в Казани, а семья пытается вернуть его домой.

С момента начала в России частичной мобилизации из регионов поступают сообщения о случаях ошибочного призыва. Так в Пензе повестка пришла 47-летнему электрику с хроническим гастритом, язвой, признаками артроза и других заболеваний. Мужчина рассказал, что никогда не участвовал в военных действиях, а во время срочной службы был рядовым.

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Похожий случай произошел в башкирском городе Бирске. Там пытались мобилизовать слепого россиянина, назначить его стрелком и отправить на сборы в Пензу. 47-летнего мужчину признали годным к службе, несмотря на то, что он практически ничего не видит.

29 сентября президент России Владимир Путин потребовал быстро и основательно разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации, и больше их не допускать.

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Константин Лысяков
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