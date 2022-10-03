Слепого россиянина захотели призвать в качестве стрелка

В башкирском военкомате хотели мобилизовать слепого мужчину в качестве стрелка

Слепой россиянин из города Бирска получил повестку из военкомата — его хотели назначить стрелком и отправить на сборы в Пензу. Об этом сообщается в группе Народного фронта в Республике Башкортостан во «ВКонтакте».

47-летнего мужчину признали годным к службе, несмотря на то что он практически ничего не видит. Воинскую службу он проходил 30 лет назад и за эти годы потерял остроту зрения.

«Оказалось, что человек одним глазом видит на 50 процентов, другим глазом вообще всего лишь на восемь процентов. Мы сразу же обратились в военкомат», — рассказал представитель Народного фронта на видео, опубликованном в Telegram-канале Mash Batash.

В воинской части согласились, что человека с таким зрением мобилизовывать нельзя, мужчину оставили дома.

Случаи ошибочного призыва для участия в специальной военной операции на Украине происходят довольно часто. Так, в Москве под частичную мобилизацию попал не служивший инженер со зрением минус восемь, а на Сахалине повестку получил 40-летний диабетик с металлическими пластинами в позвоночнике.

29 сентября президент России Владимир Путин потребовал основательно разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации, и больше их не допускать. Президент подчеркнул, что каждый конкретный случай необходимо рассматривать отдельно.

После этого около 300 ошибочно мобилизованных жителей Якутии вернулись домой, а глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о возвращении более 100 призывников. В Хабаровском крае из военкоматов отозвали больше половины ошибочно мобилизованных, а из воинской части в Приморье домой отправили 17 жителей Магадана.