Эстония предложила НАТО патрулировать подводные трубопроводы

Глава Минобороны Эстонии Певкур призвал НАТО патрулировать подводные трубопроводы

НАТО может осуществлять контроль за подводными трубопроводами совместно с Эстонией, с таким предложением выступил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур на фоне произошедшей аварии на «Северных потоках». Его слова приводит газета Zeit.

«НАТО давно осуществляет air policing, воздушное патрулирование над Балтийским морем. Сейчас мы должны подумать о sub policing, то есть о подводном патрулировании», — призвал он, добавив, что контроль также должен касаться морской акватории, поскольку в этом случае известно лишь о происходящем на поверхности воды, а не под ней.

При этом глава ведомства воздержался от ответа на вопрос, кто несет ответственность за аварию на «Северных потоках». По его словам, следует дождаться результатов расследования, тем не менее он назвал Россию единственной страной. которая могла быть заинтересована «в этой диверсии».

Ранее оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG заявил, что приступит к обследованию газопровода после завершения расследования полицией и снятия оцепления. 26 сентября на «Северных потоках» произошли взрывы, четыре утечки были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании.