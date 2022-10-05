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Названа причина отсутствия песен Пугачевой в эфире «Русского радио»

Отсутствие песен Пугачевой на «Русском радио» объяснили тем, что у нее нет новинок

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Песен российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой давно нет в эфире «Русского радио» из-за отсутствия в репертуаре артистки новых композиций, которые бы соответствовали запросам аудитории радиостанции. Такую причину назвали ТАСС в пресс-службе «Русской медиагруппы».

«"Русское Радио" и другие станции "Русской медиагруппы" ориентируются в первую очередь на то, что нравится слушателям. Наша задача — удовлетворять запрос аудитории, дарить хорошее настроение, ставить в эфир песни, соответствующие формату станции. Именно эти критерии влияют на присутствие или отсутствие песен в эфире», — объяснили в пресс-службе, добавив, что отсутствие хитов Пугачевой на других радиостанциях — «это их личное дело и эфирная политика».

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что российские радиостанции перестали пускать в эфир песни артистки из-за ее позиции относительно специальной военной операции.

18 сентября Пугачева попросила в соцсетях признать ее иноагентом вслед за супругом, ведущим Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов.

Позже появилась информация, что артистка покинула Россию. Она улетела в Израиль, не купив обратного билета. 5 октября украинское издание Telegraf сообщило, что певица получила гражданство этой страны.

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