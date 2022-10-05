В Госдуме проверят правомерность уголовного дела за уклонение от мобилизации

В Госдуме пообещали проверить правомерность уголовного дела за уклонение от мобилизации

Начало событий в новости В России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации

В Госдуме пообещали проверить правомерность уголовного дела за уклонение от мобилизации, сообщил депутат от Пензенской области Георгий Камнев. Его слова в среду, 5 октября, приводит Telegram-канал «Подъем».

«Нужно выяснить все обстоятельства, что на самом деле происходило. Может, человек не подпадает под те категории, о которых говорилось. Нужно проверить, почему так произошло», — рассказал политик и призвал военкоматы с сотрудниками правоохранительных органов «действовать аккуратно».

Ранее 5 октября стало известно, что в России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации. Фигурантом стал 32-летний житель Пензы, отказавшийся подписать повестку в военный комиссариат. По словам руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, подозреваемый был задержан при силовой поддержке ОМОНа и вторые сутки сидит в СИЗО.

В региональном управлении следственного комитета (СК) «Ленте.ру» рассказали, что мужчина состоял на воинском учете был уведомлен о необходимости явиться 26 сентября в администрацию Кондольского сельсовета для отправки в военкомат в рамках частичной мобилизацией. По их мнению, призывник не пришел без законных оснований.