Легионер клуба КХЛ заявил о желании уехавших чешских игроков вернуться в лигу

Игрок СКА Яшкин заявил, что несколько уехавших чешских хоккеистов хотят вернуться в КХЛ

Нападающий СКА, чешский хоккеист Дмитрий Яшкин рассказал о желании нескольких уехавших игроков-соотечественников вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«С кем я ни разговаривал — все хотят вернуться. Думаю, чехи не приехали по семейным обстоятельствам, у кого‑то дети родились, у кого еще что», — заявил легионер клуба. Он добавил, что не следит за комментариями в медиа по этой теме.

26 июля двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек призвал сажать в тюрьму выступающих в России чехов. «Думаю, работа на вражеской территории должна караться 15 годами тюрьмы. Такой закон сильно бы помог в защите интересов нашей страны», — подчеркнул Гашек.

В феврале Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от международных турниров. На фоне этого многие легионеры КХЛ начали покидать клубы.