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Россия подала возражения на иск Украины в Гааге

Россия подала возражения на иск Украины в Международном уголовном суде в Гааге
Здание международного уголовного суда

Здание международного уголовного суда. Фото: Hypergio / Wikimedia

Россия подала возражения на иск Украины в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Киев ранее обвинил российскую сторону в геноциде украинского народа, пишет РИА Новости.

Предварительные возражения подали 3 октября, сообщили в МУС.

Иск в МУС был подан 27 февраля, спустя три дня после начала специальной военной операции России на Украине. «Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе», — подчеркнул украинский президент Владимир Зеленский.

Прокуратура МУС приступила к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине в начале весны, 2 марта.

1 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что Киев вновь подал жалобу в суд ООН на Москву, также по обвинению в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида.

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Виктория Кондратьева
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