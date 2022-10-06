В Windows 11 сломалась функция копирования файлов

PCWorld: неизвестная ошибка замедлила загрузку больших файлов в Windows 11

В Windows 11 обнаружили проблему с переносом больших файлов. Об этом сообщает издание PCWorld.

Пользователи операционной системы от Microsoft рассказали, что неизвестная ошибка препятствует переносу файлов с удаленного компьютера на локальный и тормозит функцию копирования документов. По оценке специалистов, скорость передачи данных в этом случае может быть замедлена на 40 процентов. По словам авторов, из-за поломки весящие несколько гигабайт файлы могут перенестись лишь частично.

Журналисты портала отметили, что проблема возникла после выхода обновления 22H2. На устройствах, работающих под управлением ранних версий Windows 11, подобную неполадку не обнаружили.

Представитель Microsoft Нед Пайл заявил, что компания уже в курсе проблемы и предпринимает шаги по ее устранению. В корпорации не смогли обозначить сроки выхода исправляющего ошибку патча.

Ранее пользователи крупного обновления 22H2 для Windows 11 уже сталкивались с неполадками. Потребители рассказали, что апдейт вызвал проблемы на ПК с процессорами Intel, а позже стал причиной отключения принтеров и прочей офисной техники.