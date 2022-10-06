Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В Windows 11 сломалась функция копирования файлов

PCWorld: неизвестная ошибка замедлила загрузку больших файлов в Windows 11

Фото: unsplash

В Windows 11 обнаружили проблему с переносом больших файлов. Об этом сообщает издание PCWorld.

Пользователи операционной системы от Microsoft рассказали, что неизвестная ошибка препятствует переносу файлов с удаленного компьютера на локальный и тормозит функцию копирования документов. По оценке специалистов, скорость передачи данных в этом случае может быть замедлена на 40 процентов. По словам авторов, из-за поломки весящие несколько гигабайт файлы могут перенестись лишь частично.

Журналисты портала отметили, что проблема возникла после выхода обновления 22H2. На устройствах, работающих под управлением ранних версий Windows 11, подобную неполадку не обнаружили.

Представитель Microsoft Нед Пайл заявил, что компания уже в курсе проблемы и предпринимает шаги по ее устранению. В корпорации не смогли обозначить сроки выхода исправляющего ошибку патча.

Ранее пользователи крупного обновления 22H2 для Windows 11 уже сталкивались с неполадками. Потребители рассказали, что апдейт вызвал проблемы на ПК с процессорами Intel, а позже стал причиной отключения принтеров и прочей офисной техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Медведев пообещал дальнейшее освобождение занятых Украиной территорий
Напавший на детский центр в Таиланде покончил с собой
Медведев высказался о работе в новых российских регионах
Россиян предупредили о вручении повестки не по месту регистрации
Дело о хищениях при поставках в ФСО возвращено следствию
Медведев заявил об обязательном достижении целей по защите граждан России
В России выявили 23 045 случаев коронавируса
Бастрыкин поручил проверить перекрытие портретов героев киосками в Новосибирске
Призерка ОИ по гимнастике объяснила решение уехать из России
Стало известно мнение американцев о поддержке США Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.