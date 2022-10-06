Специалистка по работе с животными назвала признаки кошачьей измены

Специалистка по работе с животными Кэтрин Джордж назвала признаки кошачьей измены

Специалистка по работе с животными из Великобритании назвала признаки, по которым можно понять, что кошка ведет двойную жизнь. Ее слова приводит Metro.

Кэтрин Джордж рассказала, что о кошачьей измене может свидетельствовать ее длительное отсутствие дома. «Кошки по природе своей очень любопытные существа, поэтому одного этого признака недостаточно, чтобы говорить о нелояльном поведении, но, безусловно, стоит следить за тем, как долго они гуляют, прежде чем вернуться домой», — объяснила она.

Если животное набирает вес, а хозяин не менял его рацион, вероятно, его угощают где-то еще. Еще один признак наличия другого человека в жизни кошки — отсутствие интереса к еде. «Если ваша кошка вам "изменяет", она может поменять свое поведение по отношению к вам, либо стать более холодной с вами, либо, наоборот, более ласковой», — считает Джордж. При этом, по мнению эксперта, ласка используется, чтобы загладить вину перед хозяином.

Джордж рекомендует не списывать перечисленные симптомы только на неверность кошки, а обратиться к ветеринару и проверить, все ли у питомца в порядке со здоровьем. Если же хозяина напрягает желание кошки общаться с чужими людьми, то также стоит посоветоваться с ветеринаром о том, какие действия можно предпринять.

Ранее ветврач Екатерина Дегтярова назвала требующие похода в клинику симптомы у питомцев. Она рекомендовала раз в год приводить животных на диспансеризацию, кроме того, их нужно незамедлительно записывать на прием при резком изменении поведения.