В ЛНР заявили о потоке дезинформации по ситуации в Кременной

Представитель ЛНР в Москве Мирошник заявил о дезинформации по ситуации в Кременной

Глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник заявил о потоке дезинформации по ситуации в Кременной и Сватово. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Туман войны нагоняет практически полное отсутствие связи с Кременной и Сватово. Достоверная информация поступает с большим скрипом и дозированно. (...) По лесам активно перемещаются вражеские ДРГ (диверсионно-разведывательные группы — прим. "Ленты.ру"), часть с фотоаппаратом вместо вооружения. Формируют массированный поток дезинформации», — рассказал Мирошник.

Как он утверждает, российские войска готовятся к обороне города Кременная. Мирошник охарактеризовал ситуацию как тревожную, но стабильную. Противник же находится в районе Северска и Торского, куда Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули «до 10 тысяч человек живой силы нацистов».

Он подчеркнул, что социальные и медицинские учреждения в Сватово, подконтрольном ЛНР, эвакуируются, местные органы власти работают «в урезанном виде».

