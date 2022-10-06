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В Госдуме призвали прокуратуру разобраться с проблемой снабжения тыла

Главы комитетов Госдумы призвали Генпрокуратуру разобраться с проблемами снабжения тыла
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться с проблемой снабжения тыла. Об этом рассказал депутат нижней палаты парламента Андрей Гурулев, сообщает в четверг, 6 октября, РИА Новости.

«Куда же все-таки все это в тылу делось, потому что финансирование тыла производилось в прошлом в полном объеме... Внимание, вопрос: где (все это)?» — заявил он.

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Ранее президент России Владимир Путин потребовал быстро и основательно разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации. «Поступает много информации на эту тему: об организации самого призыва, качестве снабжения, бытовых условий и другие вопросы — возникает много вопросов», — отметил глава государства.

Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября.

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Игорь Дмитров
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