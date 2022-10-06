Бывшая подружка российского футболиста пожаловалась на избиения

Бывшая подружка футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани пожаловалась на избиения

Кристина Куддус, бывшая подружка российского нападающего калининградской «Балтики» Гочи Гогричиани, пожаловалась на избиения. Ее слова приводит РЕН ТВ в Telegram-канале.

«Я сама не ожидала, что до такого дойдет. Это не в первый раз, когда распускаются руки. Но раньше я жалела, не вызывала полицию, понимала, что это футболист. Но это перешло все границы», — заявила девушка. Куддус добавила, что игрок избил ее в том числе после того, как она перенесла операцию.

Она подчеркнула, что футболист во время нападений был трезв. Кроме того, по словам девушки, спортсмен разбил ее телефон, так как во время одного из избиений она включила камеру.

Гогричиани 22 года, на юношеском уровне он играл за ЦСКА и «Ростов». В нынешнем сезоне футболист провел в Первой лиге за «Балтику» четыре матча, результативными действиями не отметился.

В январе 2022-го менеджера российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко Азамата Бостанова обвинили в избиении и изнасиловании бывшей девушки. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом ребра, также были зафиксированы многочисленные ссадины и синяки.