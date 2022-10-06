Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Црвена Звезда
Сегодня
19:45 (Мск)
Ференцварош
Лига Европы|Группа H. 3-й тур
Омония
Сегодня
19:45 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Лига Европы|Группа E. 3-й тур
Монако
Сегодня
19:45 (Мск)
Трабзонспор
Лига Европы|Группа H. 3-й тур
Рома
Сегодня
22:00 (Мск)
Бетис
Лига Европы|Группа C. 3-й тур
Ренн
Сегодня
22:00 (Мск)
Динамо К
Лига Европы|Группа B. 3-й тур
Фенербахче
Сегодня
22:00 (Мск)
АЕК Ларнака
Лига Европы|Группа B. 3-й тур
Спорт

Бывшая подружка российского футболиста пожаловалась на избиения

Бывшая подружка футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани пожаловалась на избиения

Фото: Страница Кристины Куддус во «ВКонтакте»

Кристина Куддус, бывшая подружка российского нападающего калининградской «Балтики» Гочи Гогричиани, пожаловалась на избиения. Ее слова приводит РЕН ТВ в Telegram-канале.

«Я сама не ожидала, что до такого дойдет. Это не в первый раз, когда распускаются руки. Но раньше я жалела, не вызывала полицию, понимала, что это футболист. Но это перешло все границы», — заявила девушка. Куддус добавила, что игрок избил ее в том числе после того, как она перенесла операцию.

Она подчеркнула, что футболист во время нападений был трезв. Кроме того, по словам девушки, спортсмен разбил ее телефон, так как во время одного из избиений она включила камеру.

Гогричиани 22 года, на юношеском уровне он играл за ЦСКА и «Ростов». В нынешнем сезоне футболист провел в Первой лиге за «Балтику» четыре матча, результативными действиями не отметился.

В январе 2022-го менеджера российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко Азамата Бостанова обвинили в избиении и изнасиловании бывшей девушки. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом ребра, также были зафиксированы многочисленные ссадины и синяки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об отбросе ВСУ от линии обороны российских войск
Россиянина осудили на 8,5 года за избиение до смерти пятилетней падчерицы
Захарова обвинила США в причастности к ситуации на Украине
Роскомнадзор заблокировал сайт нового медиа экс-сотрудников «Эха Москвы»
Госдолг Украины превысил 98 миллиардов долларов
Глава Херсонщины высказался о перспективах наступления ВСУ
Опубликован подготовленный МВД список изменений в экзамен на права
Десять человек погибли в горах на севере Индии из-за схода лавины
В Подмосковье «вор в законе» получил срок за свой статус
Командир десантного полка из Бурятии погиб в ходе спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.