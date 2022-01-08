Менеджера Александра Емельяненко обвинили в избиении и изнасиловании

Менеджера российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко Азамата Бостанова задержала полиция. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Журналист подозревается в избиении и изнасиловании. Возлюбленная Бостанова обвинила его в нападении. Сейчас 30-летняя пострадавшая находится в больнице с тяжелыми травмами.

По версии девушки менеджера Емельяненко, Бостанов избил ее, предпринял попытку ее задушить, а затем изнасиловал ее. У пострадавшей врачи диагносировали перелом ребра, зафиксированы многочисленные ссадины и синяки. РЕН ТВ пытался связаться с менеджером, однако телефон Бостанова не доступен.

Бостанов представляет интересы тяжеловеса Александра Емельяненко. Также известно, что ранее он работал на Магомеда Исмаилова.