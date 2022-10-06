Губерниев дал совет раскритикованной из-за дикции Загитовой
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал совет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой, раскритикованной за плохую дикцию. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Ей надо много читать. Пока не заметно, что она увлекается литературой, если честно. Ей надо расширять кругозор, ей надо учиться образно мыслить», — заявил журналист. Он предложил Загитовой помощь, отметив, что после занятий с ним ее произношение значительно улучшится.
Ранее Загитова ответила на критику ее дикции. Она заявила, что ее проблемы с речью связаны с тем, что она родилась в Ижевске, а не в Москве. Она отметила, что никто не идеален, и добавила, что важно оставаться собой.
Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в программе «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане.