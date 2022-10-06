Губерниев дал совет раскритикованной из-за дикции Загитовой

Дмитрий Губерниев заявил, что для улучшения дикции Алине Загитовой надо много читать

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал совет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой, раскритикованной за плохую дикцию. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Ей надо много читать. Пока не заметно, что она увлекается литературой, если честно. Ей надо расширять кругозор, ей надо учиться образно мыслить», — заявил журналист. Он предложил Загитовой помощь, отметив, что после занятий с ним ее произношение значительно улучшится.

Ранее Загитова ответила на критику ее дикции. Она заявила, что ее проблемы с речью связаны с тем, что она родилась в Ижевске, а не в Москве. Она отметила, что никто не идеален, и добавила, что важно оставаться собой.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в программе «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане.