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Спорт

Загитова ответила на критику ее дикции

Алина Загитова ответила на критику ее дикции фразой «извините, что родилась не в Москве»
Алина Загитова

Алина Загитова. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила на критику ее дикции. Спортсменка высказалась в своем Telegram-канале.

«Я из Ижевска. У меня может быть удмуртская речь. Извините, но вот так вот произошло, что я родилась не в Москве», — сказала фигуристка. Она отметила, что никто не идеален, и добавила, что важно оставаться собой.

5 октября стало известно, что в новом сезоне телепроекта «Ледниковый период» к Загитовой и Алексею Ягудину в качестве ведущей присоединится чемпионка Игр-2022 Анна Щербакова. Ренат Лайшев, директор школы «Самбо-70», где тренируются спортсменки, прокомментировал эту новость фразой о том, что московская дикция Щербаковой лучше, чем у Загитовой.

Съемки девятого сезона проекта «Первого канала» начнутся 6 октября. Продюсер шоу, хореограф Илья Авербух рассказал, что в новом сезоне будут соревноваться лучшие участники прошлых лет.

Ксения Курашкина
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