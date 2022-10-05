Щербакова станет соведущей Загитовой в новом сезоне «Ледникового периода»

Анна Щербакова и Алина Загитова будут ведущими нового сезона проекта «Ледниковый период»

Стало известно имя новой соведущей олимпийской чемпионки Алины Загитовой в новом сезоне телепроекта «Ледниковый период». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Третьей ведущей станет чемпионка Игр-2022 Анна Щербакова. Она присоединится к тандему Загитовой и победителя Олимпиады-2002 Алексея Ягудина, который работает на шоу с 2012 года.

Помимо олимпийского золота, на счету Щербаковой победы в личном и командном чемпионатах мира. Также она трижды выигрывала чемпионат России. Начало сезона-2022/2023 18-летняя спортсменка пропускает, так как восстанавливается после операции на ноге.

Съемки девятого сезона проекта «Первого канала» начнутся 6 октября. Продюсер шоу, хореограф Илья Авербух рассказал, что в новом сезоне будут соревноваться лучшие участники прошлых лет.

