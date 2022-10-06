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В России допустили встречу глав «Роскосмоса» и НАСА

Крикалев допустил встречу глав «Роскосмоса» и НАСА Борисова и Нельсона до конца года

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что Россия и США обсуждают встречу главы российской корпорации Юрия Борисова с руководителем НАСА Биллом Нельсоном. Об этом сообщает РИА Новости.

Крикалев рассказал, что Борисов и Нельсон уже провели телефонный разговор. Он допустил, что их личная встреча состоится до конца этого года. «[Встреча между Юрием Борисовым и Биллом Нельсоном] прорабатывается. Желание есть и с одной и с другой стороны», — подчеркнул представитель «Роскосмоса».

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При этом стороны хотели бы «не просто встретиться, чтобы пожать руки», а обсудить существенные вопросы. Для организации встречи может рассматриваться любая локация. «Но, в зависимости от политической ситуации, здесь, может быть, более рациональна какая-то встреча на нейтральной территории», — отметил Крикалев.

«Было такое взаимное приглашение, но было отмечено, что, наверное, сейчас не совсем время Борисову приезжать в Штаты или Нельсону лететь в Россию, но, в общем, при первом удобном случае они, видимо, будут искать возможность не только поговорить по телефону, но и встретиться лично», — заключил он.

Ранее НАСА сообщило о желании продлить программу перекрестных полетов с Россией. С таким заявлением выступил руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано.

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Марина Совина
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