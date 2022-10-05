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НАСА заявило о желании продлить программу перекрестных полетов с Россией

Представитель НАСА Монталбано: США планируют продлить программу перекрестных полетов с РФ

Фото: NASA / Globallookpress.com

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) желает продлить программу перекрестных полетов с Россией, заявил руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано, пишет ТАСС.

Он ответил на вопрос о планах ведомства по продлению соглашения, действие которого пока рассчитано до 2024 года. Как уточнил представитель управления, в НАСА продление соглашения считают своей целью.

В сентябре руководитель программы пилотируемых полетов НАСА Кэти Людерс рассказала, что США рассчитывают на продолжение поддержки «Роскосмосом» программы перекрестных полетов. По ее словам, американская сторона ценит сотрудничество с «Роскосмосом».

Людерс указала на постоянство в совместной работе двух стран, даже несмотря на сложную геополитическую ситуацию.

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Марина Совина
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