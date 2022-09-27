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В НАСА заявили о ценности сохраняющихся отношений с «Роскосмосом»

В НАСА сообщили о ценности сохраняющихся профессиональных отношений с «Роскосмосом»

Фото: Marc Rasmus / Globallookpress.com

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США рассчитывает на продолжение поддержки «Роскосмосом» программы перекрестных полетов, заявила руководитель программы пилотируемых полетов НАСА Кэти Людерс, трансляция пресс-конференции идет на сайте ведомства.

По ее словам, американская сторона ценит сотрудничество с «Роскосмосом». «Мы продолжаем ценить то, что у нас сохраняются очень профессиональные отношения с нашими российскими коллегами», — сообщила она.

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Людерс указала на постоянство в совместной работе двух стран, даже несмотря на сложную геополитическую ситуацию.

21 сентября с космодрома Байконур в Казахстане стартовала ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-22», получившая название «К.Э. Циолковский». Вместе с космонавтами госкорпорации Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным к Международной космической станции (МКС) полетел астронавт НАСА Франциско Рубио.

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Марина Совина
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