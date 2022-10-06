МИД России вызвал французского посла Пьера Леви из-за военной помощи Парижа Киеву

МИД России вызвал французского посла Пьера Леви из-за оказания Парижем военной помощи Киеву. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте российского ведомства.

«Заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко были даны принципиальные оценки военно-технической поддержки Украины со стороны Франции и других стран Запада», — сказано в публикации.

В МИД также обратили внимание на возникающие угрозы вследствие увеличения поставок вооружений и техники украинской стороне, наращивания учебно-тренировочных программ по подготовке военных. В министерстве отметили, что подобные действия Франции противоречат заявлениям Парижа о приверженности к мирному урегулированию конфликта.

Ранее стало известно, что около 50 сотрудников Главного управления внешней разведки Франции (DGSE) находятся на Украине с начала специальной военной операции. Они оказывают поддержку Киеву в нескольких направлениях.

Специалисты DGSE, в число задач которых входит и проведение спецопераций за рубежом, помогают украинским военным использовать спутниковые разведданные, предоставляемые Францией. Также они обучают обращению с поставляемыми Парижем вооружением и оборудованием. В частности, с самоходными артиллерийскими установками CAESAR.