Франция отправила на Украину около 50 разведчиков

Мальбрюно: около 50 разведчиков из Франции находятся на Украине с целью обучения военных

Около 50 сотрудников Главного управления внешней разведки Франции (DGSE) находятся на Украине с начала специальной военной операции. Они оказывают поддержку Киеву в нескольких направлениях. Об этом сообщает журналист газеты Le Figaro Жорж Мальбрюно в своем аккаунте в Twitter.

Мальбрюно отмечает, что специалисты DGSE, в число задач которых входит и проведение спецопераций за рубежом, помогают украинским военным использовать спутниковые разведданные, предоставляемые Францией. Также они обучают обращению с поставляемыми Парижем вооружением и оборудованием. В частности, с самоходными артиллерийскими установками CAESAR.

Помимо этого, по словам журналиста, сотрудников спецслужб на Украину ранее направили Великобритания и США. Приводя данные факты, Мальбрюно ссылается на свой источник во французской разведке.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому вместе с партнерами по ЕС работать над новыми санкциями против России. Также французский лидер «подтвердил свое твердое осуждение незаконного присоединения Россией четырех украинских регионов».