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Маск назвал себя фанатом Украины

Илон Маск заявил, что считает себя «фанатом Украины, но не третьей мировой войны»
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Susan Walsh / AP

Предприниматель, основатель Space X и Tesla Илон Маск заявил, что считает себя «фанатом Украины, но не третьей мировой войны». Так он объяснил свои высказывания об Украине и России в ответ изданию KyivPost в Twitter.

Аккаунт издания в соцсети обратился к миллиардеру, заявив, что «гордость и тщеславие играют чудовищную роль в его попытке изображать из себя эксперта по Украине», и призвал «остановиться и признать, что он перестарался». «Мы благодарны тебе за Starlink. Мы, естественно, не согласны с вашим мирным планом, но приглашаем вас дать нам интервью и объяснить вашу позицию», — написало издание.

«Я большой фанат Украины, но не третьей мировой войны», — ответил Маск.

Ранее Маск объяснил американскому сенатору Линдси Грэму, который ранее выступил с критикой его плана мирного урегулирования, почему он не прав и указал на то, что большинство жителей восточной части Украины — русские, которые отдают свое предпочтение России.

Миллиардер в своем Twitter-аккаунте 3 октября предложил свой способ мирного урегулирования конфликта на Украине. В частности, он призвал заново провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России, и при этом предложил признать Крым российской территорией.

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Антон Похиляк
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