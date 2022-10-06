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Маск указал сенатору США на предпочтение России жителями востока Украины

Маск объяснил сенатору Грэму почему жители востока Украины предпочитают Россию
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Globallookpress.com

Предприниматель из США Илон Маск в своем аккаунте в Twitter объяснил американскому сенатору Линдси Грэму, который ранее выступил с критикой его плана мирного урегулирования, почему он не прав и указал на то, что большинство жителей восточной части Украины — русские, которые отдают свое предпочтение России.

«Если вы считаете, что воля народа имеет значение, мы должны в любом конфликтном регионе поддерживать волю тех, кто там живет. Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных регионах страны большинство населения составляют русские и они предпочитают Россию», — объяснил Маск.

Ранее вашингтонский аналитик Саагар Энджети заявил, что реакция президента Украины Владимира Зеленского на предложение предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта раскрыла главную ошибку в отношении Запада к России.

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Марина Совина
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