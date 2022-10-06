В Белоруссии заявили об опасениях из-за сил НАТО у границ

Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил о возможном создании НАТО ударных группировок

Глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что силы НАТО, расположенные у границ, могут стать основой для создания ударных групп против республики и России. Об опасениях сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня мы однозначно оцениваем, что развернутые в сопредельных странах НАТОвские формирования могут стать основой для создания ударных группировок против Российской Федерации и Республики Беларусь, как ее ближайшего союзника», — сказал он.

По мнению Хренина, несмотря на отсутствие в настоящее время явных признаков непосредственной подготовки к развязыванию агрессии, остается опасность возможного задействования против страны войск, развернутых у границ Белоруссии. Это подтверждает «беспрецедентное наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований в Восточно-Европейском регионе», считает министр.

Как утверждает глава Минобороны, более 60 тысяч военнослужащих США дислоцируется на постоянной основе в Европе. Также около 35 тысяч американских военных находятся в Восточно-Европейском регионе в рамках проводимых операций, более 22 тысяч из которых сконцентрировано в странах Балтии и Польше, отметил Хренин.

Ранее в Минске заявили об угрозе безопасности Белоруссии из-за украинского конфликта, даже несмотря на то, что республика не ведет боевых действий с Украиной. Белорусский президент Александр Лукашенко подчеркнул, что страна участвует в российской специальной военной операции, но не отправляет на Украину своих военных.