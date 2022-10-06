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В Минске заявили об угрозе безопасности Белоруссии из-за конфликта на Украине

Глава МО Белоруссии Хренин заявил об угрозе безопасности страны из-за конфликта на Украине

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что конфликт на Украине угрожает безопасности республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

«На сегодняшний день спровоцированный Западом конфликт в Украине также несет риски и вызовы военной безопасности для нашего государства. Даже несмотря на то, что белорусы не воюют с Украиной», — заявил Хренин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск участвует в российской специальной военной операции (СВО) на Украине, но не посылает туда своих военных. По его словам, республика делает это для того, чтобы не допустить «нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии».

Он также подчеркнул, что Белоруссия не собирается проводить мобилизацию, слухи об этом разгоняются оппозиционерами, которые находятся за пределами республики.

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Алиса Реброва
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