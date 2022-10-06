ВМФ России получит морские огнетушители «Океан»

ВМФ России примет на снабжение огнетушители «Океан» в 2023 году

Военно-морской флот (ВМФ) России примет на снабжение огнетушители нового поколения «Океан», которые успешно прошли госиспытания. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

«Успешно завершены государственные испытания очередных четырех моделей огнетушителей морского исполнения серии "Океан". Принятие огнетушителей на снабжение ВМФ в первом квартале 2023 года», — отмечается в сообщении.

В Минобороны уточнили, что в число новых огнетушителей вошли углекислотный ОУ-5-ВСЕ «Океан-7» и воздушно-пенный ОВП-50(б)-АВ «Океан-5», которые предназначены для тушения пожаров на начальной стадии, а также для практической отработки навыков пожаротушения на тренировочных комплексах. Также флот получит «Океан-9», предназначенный для тушения пожаров в барокамерах, и гипербарический огнетушитель ОВП-5ПД-АВ.

Ранее гендиректор корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов сообщил, что ВМФ России получит первый корабль с морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М» в 2022 году.

8 сентября «Известия» со ссылкой на источники писали, что корабли ВМФ России защитят системами радиоэлектронной борьбы в морских 40-футовых контейнерах.