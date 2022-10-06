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Спорт

Призерка ОИ по гимнастике объяснила решение уехать из России

Мария Пасека заявила, что уезжает из России ради предложения о работе тренером
Мария Пасека

Мария Пасека. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Серебряная призерка Игр-2016 по спортивной гимнастике Мария Пасека объяснила решение уехать из России. Ее слова приводит ТАСС.

«Мне предложили работу тренером за рубежом, и я дала согласие. Я не собираюсь расставаться навсегда со своей страной», — заявила гимнастка. Она выразила надежду, что полученный опыт будет востребован на родине. Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала, что спортсменке поступило предложение из Китая.

Ранее Пасека объявила в соцсетях, что покидает Россию на неопределенное время. «Отъезд из страны даст мне новые мысли, новое отношение ко всему, новую меня. Это моя разгрузка, где я смогу саморазвиться», — сказала она. Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов сообщил, что у него нет данных об отъезде спортсменки.

27-летняя Пасека — двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике. В ее активе есть также бронзовая и три серебряные медали Олимпийских игр. В 2020 году она приостановила карьеру.

Ксения Курашкина
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